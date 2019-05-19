الحلبوسي لمسؤول اميركي: يجب دعم الاستقرار في المنطقة بعيدا

2019/05/19 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،اليوم الاحد، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد جوي هود لبحث التطورات السياسية في المنطقة.

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