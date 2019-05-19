2019/05/19 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس انتخب أعضاء اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، النائب يحيى المحمدي مقررا للجنة.وقال مصدر برلماني لـ”خطوة برس” إن “أعضاء اللجنة القانونية النيابية انتخبوا النائب يحيى المحمدي مقررا للجنة بالإجماع خلال اجتماع عقدوه اليوم”.وكان أعضاء اللجنة القانونية انتخبوا، في وقت سابق، ريبوار هادي رئيسا للجنة ومحمد الغزي نائبا له.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب يحيى المحمدي مقررا للجنة القانونية النيابية وكالة خطوة برس.

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