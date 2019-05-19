ساكو :هشاشة الوضع الامني وفقدان العدالة والمساواة وعدم اعتماد التوازن وراء أسباب هجرة المسيحيين من العراق

2019/05/19 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدالكردينال لويس رفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم ،ان أسباب هجرة المسيحيين من العراق تعود لأسباب منها هشاشة الوضع الامني وفقدان العدالة والمساواة وعدم اعتماد التوازن .وقال في بيان اليوم لعب المسيحيون والأقليات الأخرى، دوراً بارزاً في إثراء التعدد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في العراق، وقدموا مساهمات قيِّمة في التعليم والصحة، والإدارة العامة، والخدمات […]

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