2019/05/19 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وقع محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة “هالس” الصينية، للمشاركة بتنفيذ مشروع القطار المعلق.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان اليوم، أن “الجزائري جدد خلال استقباله في مكتبه مدير الشركة والوفد المرافق له وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة، التزام حكومته المحلية بتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة صينية تشارك بتنفيذ القطار المعلق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة صينية تشارك بتنفيذ القطار المعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).