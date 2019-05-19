خاص| الامن النيابية تستضيف القيادات الامنية والعسكرية على خلفية جريمة كركوك

2019/05/19 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، اليوم الاحد ، استضافة القيادات الامنية والعسكرية على خلفية الاعتداء الاميركي على الشرطة الاتحادية في كركوك .

وذكر عضو اللجنة كاطع نجمان الركابي في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، ان “الامن النيابية مستمرة في مناقشتها وقررت استضافة كل الامنين والقادة الموجودين في تلك المنطقة فضلا عن القيادات الامنية في بغداد “.

واضاف “في الاسبوع المقبل سوف نستضيف كل الامنيين والعسكريين ليس على الاعتداء في كركوك وانما هناك اعتداءات كثيرة ونطالب الحكومة الاتحاية باتخاذ اجراءات على هذه الاعتداءات ” .

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