الحلبوسي والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية يؤكدان على استقرار العراق أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا

2019/05/19 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية جوي هود، على استقرار العراق أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا.وبحث الحلبوسي خلال اللقاء التطورات السياسية في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة دعم الاستقرار فيها بعيدا عن التصادم، وبما ينعكسُ على استقرار العراق أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا.ودعا رئيس مجلس النواب إلى تمتين العلاقات بين بغداد […]

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