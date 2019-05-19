بارزاني لكنيسة المشرق الاشورية: سنقضي على أي تقصير للتعايش بكوردستان

2019/05/19 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، ان اقليم كوردستان يفتخر بثقافة التعايش، لافتا الى انه يسعى للقضاء على اي تقصير في هذا الاتجاه.وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، ان نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم الاحد، وفدا رفيعا من الكنيسة المشرق الاشورية برئاسة البطريار ك مار كوركيس الثالث صليوة بطريارك الكنيسة في العالم، وقدم لهم التهاني بمناسبة افتتاح الكنيسة الجديدة في ديانا التابعة لقضاء سوران، متمنيا لهم النجاح لاجتماع كنيستهم.واشار بارزاني الى ان اقليم كوردستان يفتخر بثقافة التعايش، لافتا الى انه يسعى للقضاء على اي تقصير في هذا الاتجاه.واشار الى ان الاجتماع عقد مساء اليوم الاحد في اربيل بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الاقليم ومطارنة الكنيسة المشرق الاشورية من عدد من دول العالم، مضيفا ان الوفد الضيف شكر بارزاني ومؤسسات حكومة الاقليم لدعمهم للاعمال والنشاطات التي يقومون بها واستقبال وحماية النازحين من دون اي تمييز بينهم، ومؤكدا ان الاخوة والتعايش وثقافة قبول البعض للبعض الاخر في اقليم كوردستان اصبح مبدئا رئيسيا ومبعث فخر للجميع.واضاف البيان ان بارزاني قدم نبذة عن الاوضاع السياسية في المنطقة واقليم كوردستان والمخاوف عودة ظهور "داعش"، متمنيا عودة الامن والاستقرار لجميع مناطق العراق وان يتمكن النازحون من العودة الى اماكنهم.واعلن بارزاني ان حكومة الاقليم تبذل قصارى جهدها من اجل مساعدة النازحين والاستمرار في دعم لكنيستهم والكنائس الاخرى وكذلك جميع الادايان والمذاهب الاخرى.

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