محافظ بغداد يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية للمشاركة بتنفيذ القطار المعلق

2019/05/19 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري مذكرة تفاهم مشتركة مع (شركة هالس) الصينية للمشاركة بتنفيذ مشروع القطار المعلق.وجدد محافظ بغداد، خل حفل توقيع المذكرة، التزام حكومته المحلية بتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تقف امام تنفيذ هذا المشروع الحيوي والستراتيجي.وشدد الجزائري على اهمية القطار المعلق كونه سيحقق قفزة نوعية في مجال النقل داخل العاصمة […]

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