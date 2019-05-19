شاهد .. البدري : 165 ألف شخص شملوا بقانون المساءلة والعدالة ويتسلمون رواتب تقاعدية

2019/05/19 | 19:55

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البدري : 165 ألف شخص شملوا بقانون المساءلة والعدالة ويتسلمون رواتب تقاعدية

الاحد

19

ايار

2019 :

07:45 pm

14

رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري أشار أيضاً إلى شمول نحو مئة

وخمسة وستين ألفاً بقانون المساءلة والعدالة ممن أحيلوا إلى التقاعد

أو عادوا إلى الوظيفية .

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