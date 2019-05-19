شاهد .. رئيس هيئة المساءلة والعدالة : 115 ألف شخص مشمولاً بالإجتثاث أحيلوا إلى التقاعد

2019/05/19 | 19:55

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رئيس هيئة المساءلة والعدالة : 115 ألف شخص مشمولاً بالإجتثاث أحيلوا إلى التقاعد

الاحد

19

ايار

2019 :

07:35 pm

58

أكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري أن أكثر من مئة وخمسة

عشر الفاً من المشمولين بقانون الإجتثاث أحيلوا إلى التقاعد والبعض

الآخر أعيد إلى الوظيفة وفقاً للأوامر الديوانية..

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