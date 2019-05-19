الطاقة النيابية تستدعي وزير النفط بسبب ملفات فساد

2019/05/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، عن وجود ملفات فساد تخص وزارة النفط، الأمر الذي دفعنا الى طلب استدعاء الوزير ثامر الغضبان.وقال الحلبوسي في تصريح لـ/SNG/،إن “بعض أعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية طرحوا ملفات فساد تتعلق بوزارة النفط”، مؤكدا أن “تلك الملفات بحاجة إلى شرح ومعلومات من وزير النفط ...

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