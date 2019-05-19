مكافحة الجرائم تعتقل قاتل الملحن فارس حسن في محافظة النجف

2019/05/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز / … تمكنت شرطة محافظة النجف الأشرف، الاحد، من القاء القبض على قاتل الملحن فارس حسن .وذكر بيان لإعلام شرطة النجف وتلقت / ميديا نيوز / نسخة منه، انه “مكافحة اجرام الكوفة تمكنت من القاء القبض على قاتل الملحن فارس حسن بعد ما تم تشكيل فريق عمل بأشراف قائد شرطة النجف اللواء […]

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