شرطة بغداد تعتقل متهم ضبط بحوزته 66 حبة مخدرة

2019/05/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز /… أعتقلت قيادة شرطة محافظة بغداد، الاحد، متهم بترويج وتعاطي المخدرات في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه، إن “مفارز قيادة شرطة بغداد/ فوج طوارئ بغداد الثامن حماية العتبة الكاظمية المقدسة القت القبض على متهم بترويج وتعاطي الحبوب المخدرة”.واضافت القيادة، أن “المتهم ضبطت بحوزته ٦٦ حبة من المؤثرات […]

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