استحداث جامعة حكومية وفتح كليات للبنات فقط في بابل

2019/05/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إستحداث جامعة حكومية في محافظة بابل.

وذكر بيان لمكتب الوزير تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، على استحداث جامعة حكومية في قضاء المحاويل في محافظة بابل مع فتح كليات خاصة للبنات فقط".وأضاف البيان "تم توجيه كتاب الى مجلس محافظة بابل مجلس بلدي المحاويل والقائمقامية لتحديد الارض لاقامة هذه الجامعة واعتمادا على مخاطبات رسمية بهذا الشأن".انتهى

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