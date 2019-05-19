أمطار في شمال العراق تستمر الى الغد

2019/05/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مسؤول في مديرية الانواء الجوية ان التوقعات تشير الى استمرار موجة الامطار التي تهطل على اقليم كردستان الى يوم غد الاثنين.

وقال اسو كمال مدير الانواء الجوية في السليمانية في تصريح صحفي، اليوم الاحد، ان موجة من الامطار بدأت بالهطول على اقليم كوردستان بعد ظهر اليوم، موضحا ان التغيرات التي يشهدها الطقس هي لأننا لانزال في فصل الربيع، مشيرا الى ان هذه الموجة ستستمر الى يوم الغد وسيبدأ الطقس بالاستقرار.



واشار الى ان هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة نسبيا، حيث سجلت درجات الحرارة في السليمانية في الايام الماضية 35 درجة مئوية فيما بلغت الـ 40 درجة في مدن وسط وجنوب العراق.انتهى

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