2019/05/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أنهى نادي برشلونة موسمه في الدوري الإسباني بتعادل "باهت" أمام مستضيفه إيبار، في الجولة الأخيرة من البطولة، كما حجز قائد الفريق ليونيل ميسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تألق ميسي.. برشلونة ينهي موسمه بتعادل "باهت") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تألق ميسي.. برشلونة ينهي موسمه بتعادل "باهت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).