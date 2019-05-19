الجيش السوري يتوقف عن إطلاق النار في إدلب من جانب واحد

2019/05/19 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأحد، أن المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، قصفوا مواقع الجيش السوري 13 مرة، منذ 18 مايو الجاري.وأشار مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، والذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية مقرا له، إلى أن القوات الحكومية السورية توقفت، منذ منتصف […]

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