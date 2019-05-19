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شاهد بالفيديو.. بازار خيري للحرف اليدوية والفنون العراقية في الاردن


شاهد بالفيديو.. بازار خيري للحرف اليدوية والفنون العراقية في الاردن
2019/05/19 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: GDVxP1hxpRc

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