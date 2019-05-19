2019/05/19 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر محلية اليوم الأحد، بوقوع انفجار استهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم وسط العاصمة المصرية القاهرة.وذكرت مصادر أمنية أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب الذي كانوا على متن الحافلة.وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، فيما فرضت فوات الأمن طوقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار حافلة سياحية أمام المتحف المصري الكبير بالهرم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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