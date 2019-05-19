2019/05/19 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة التقاعد العامة، عن موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين شهرياً.وذكرت الهيأة في بيان وتلقته وكالة صدى، عن” حصول موافقة وزير المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهرياً بدلاً من كل شهرين اعتبارا من بداية شهر حزيران المقبل، بعد أن أكملت هيأة التقاعد الوطنية كافة المتطلبات الخاصة بذلك”.وكانت اللجنة المالية النيابية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد تعلن الموافقة على دفع رواتب المتقاعدين شهرياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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