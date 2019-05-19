الكربولي : الحرائق التي التهمت حقول العراق اضرمت بفعل فاعل

2019/05/19 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد القيادي في حزب الحل النائب محمد الكربولي، الاحد، أن حرائق حقول القمح والشعير متعمدة وتحمل رسالة للعراقيين.وذكر الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل “تويتر” ،تابعته /SNG/، ان “اشعال النار المتعمد في حقول القمح والشعير رسالة واضحة أنكم يا عراقيين مستهدفون في ارضكم ومائكم وسمائكم، ومستقبل أجيالكم”.يشار الى ان سلسلة من ...

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