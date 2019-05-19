2019/05/19 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، الاتفاق مع هيئة التقاعد على توزيع رواتب المتقاعدين كل شهر بدلا عن نظام الشهرين المعمول به حاليا.وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في بيان تلقته وكالة صدى، ان “اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي في مقر البرلمان لمناقشة عدد من الملفات”.واضاف، ان “من اهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية:توزيع رواتب المتقاعدين كل شهر بدلا عن الشهرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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