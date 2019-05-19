2019/05/19 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في مدن ألمانية عدة بينها برلين وفرانكفورت، ضدّ التيار القومي، قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية التي تأمل الأحزاب القومية الأوروبية بأن تحقق اختراقاً فيها.وبحسب المنظمين، تظاهر في برلين 20 ألف شخص، فيما قالت الشرطة إن الآلاف فقط ساروا في وسط المدينة من ميدان ألكسندر إلى عمود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد التيار القومي وكالة خطوة برس.

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