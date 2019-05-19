2019/05/19 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة النجف الاشرف عن اعتقال قاتل الفنان (فارس حسن ).وقال بيان لقيادة الشرطة وتلقته وكالة صدى “بعد حدوث جريمة قتل الملحن فارس حسن تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة الكوفة لمكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين من أجل كشف ملابسات الجريمة والتوصل الى معرفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة النجف:اعتقال قاتل الفنان “فارس حسن “ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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