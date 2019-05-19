2019/05/19 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الغواصين في مديرية نجدة بغداد من انتشال جثة مواطن تولد ٢٠٠١ يسكن الشعب من داخل مشروع صدر القناة من جهة حي تونس من قبل مفرزة غواصي النجدة النهرية تم التعرف عليه من خلال ذويه في صعيد آخر اتصل بالسيطرة عدة مواطنين مخبرين بوجود جثتين داخل نهر ديالى من جهة منطقة الأمين شارع السدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجدة بغداد:انتشال جثث من النهر في العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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