2019/05/19 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجدة بغداد تلقي القبض على سارق بعد اتصال طالب النجدة المدعو ز ع ح موظف في وزارة النقل مخبرآ بقيام فاعل مجهول بسرقة بطاريات سيارته نوع تريلة حمل اثناء تركها قرب داره الكائن ضمن منطقة بغداد الجديدة م٧٢٣ تم توجيه ضابط دوريات نجدة بغداد الجديدة ولدى تفتيش المنطقة تم القبض على السارق وتبين يدعى ع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجدة بغداد تلقي القبض على سارق في منطقة بغداد الجديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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