2019/05/19 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الأحد ، عن إدخال المحطة المتنقلة الجديدة التحويلية الثانوية ( ١٣٢ / ١١ ك.ف ) العمارة- المشرح للعمل شمال مدينة العمارة .وقال مدير الفرع المهندس ” جاسم راضي بريدي ” بان المحطة أدخلت بإشراف مدير عام توزيع كهرباء الجنوب ، للعمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع كهرباء ميسان:تعلن عن دخول محطة ثانوية للعمل ستسهم في استقرار التيار الكهربائي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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