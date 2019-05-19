البرلمان يصوت في جلسة غد الاثنين على مشروع قانون ومناقشة مشروعي قانونين

2019/05/19 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوت مجلس النواب في جلسة غد الاثنين، على مشروع قانون ومناقشة مشروعي قانونين.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان” ان جدول الاعمال ييتضمن التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم(١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨”.كما يتضمن جدول الاعمال ايضا، مناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، […]

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