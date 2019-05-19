وزير الصناعة يصدر امرا وزاريا بنقل وتكليف في شركة الاسمدة الجنوبية

2019/05/19 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الصناعة صالح الجبوري، امرا وزاريا بنقل مدير عام الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية عباس حيال الى مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب.كما كلف الوزير، بحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة وطن للأنباء، مدير الشركة العامة للصناعات البتروكمياوية خالد كاظم بادارة الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية بالوكالة .

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