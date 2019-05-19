2019/05/19 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة ..



تحويل ناحية الشافعية غربي مركز مدينة الديوانية الى قضاء

وافقت وزارة التخطيط ،الأحد، على استحداث قضاء الشافعية في محافظة

الديوانية.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الوزارة: "إشارة الى كتابكم المتعلق برفع

المستوى الإداري لناحية الشافعية التابعة لقضاء الديوانية الى

قضاء الشافعية، في محافظة الديوانية، بحدوده الإدارية، من

الشمال قضاء السنية ومن الشرق مركز قضاء الديوانية، ومن الجنوب

الشرقي ناحية السدير، ومن الجنوب قضاء أكد ومن الغرب مركز قضاء

الشامية".وأضافت: "نود اعلامكم باعتماد قضاء الشافعية ومركزه الحضري مدينة

الشافعية في محافظة الديوانية وقد اعطي الرمز (31121 ،(ضمن

دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق".

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