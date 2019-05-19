2019/05/19 | 20:26

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حكومتا المالكي ...



عين على بناء مشاريع البنى التحتية وأخرى تفرض القانون وتحارب الفساد ..



(فيديو)

تحذيرات رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بشأن إنتشار آفة الفساد

مستقبلاً لم تأتي من فراغ بل عن دراية مسبقة لما قد يحصل ويجري ، في

الوقت الذي انشغلت حكومته آنذاك بتسليح الجيش وبناء المستشفيات

والمنشآت الرياضية وفرض سلطة الدولة بينما كان الآخرون يلهثون وراء

سرقة المال العام ..تقرير: قسم الأخبار

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