قيادي في الحشد يرد على السفير الجديد لواشنطن: الخليج والقواعد الأمريكية هي من ستكون حطب الحرب المقبلة !

2019/05/19 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد قيادي الحشد الشعبي، اليوم الاحد، على تصريحات السفير الأميركي الجديد لدى العراق، ماثيو تيولر، التي قال فيها بان العراق على مقربة من أن يصبح

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