2019/05/19 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

سيّرت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الاحد، أول رحلة علاجية الى الجمهورية التركية، بعد سلسة رحلات شملت مراكز علاجية في الهند وايران .

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