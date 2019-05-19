التعليم تستحدث جامعة في بابل وتفتح كليات للبنات

2019/05/19 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، إستحداث جامعة حكومية في محافظة بابل.وذكر بيان لمكتب الوزير تلقته /المعلومة/، انه “حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، على استحداث جامعة حكومية في قضاء المحاويل في محافظة بابل مع فتح كليات خاصة للبنات فقط”.وأضاف البيان “تم توجيه كتاب الى مجلس […]

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