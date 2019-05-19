الحلبوسي يؤكد عزم العراق على الانفتاح نحو جميع الدول في العالم

2019/05/19 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عزم العراق على الانفتاح نحو جميع الدول في العالم.كما اكد الحلبوسي خلال لقائه السفير المفوض فوق العادة لجمهورية صربيا في العراق بالوف أوروش” أهمية توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين، داعيًا إلى تعزيز التعامل الاقتصادي والاستثمار في جميع المجالات”.واستعرض سفير صربيا علاقات بلاده التاريخية مع العراق، التي تمتدُّ […]

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