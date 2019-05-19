قوى الحرية والتغيير في السودان تؤكد تمسكها برئاسة مدنية وتمثيل محدود للعسكر

2019/05/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي بيان نشر في وقت مبكر من صباح اليوم أكدت هذه القوى المعارضة أن جلسات التفاوض مع المجلس العسكري في إطار تسلم مقاليد الحكم في البلاد من سلطة مدنية انتقالية ستستأنف مساء اليوم.وقال البيان إن الجلسة الجديدة ستناقش القضايا العالقة في ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته. انتهى.ص.هـ.ح.

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