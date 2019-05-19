2019/05/19 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، الاحد، تمديد ساعات العمل في الكوفيهات حتى الساعة 12 ليلا خلال شهر رمضان.وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “تقرر تمديد ساعات العمل في الكوفيهات حتى الساعة 12 ليلا خلال شهر رمضان”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.واصدرت قيادة عمليات بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تقرر تمديد ساعات عمل “الكافيهات” حتى 12 ليلاً خلال رمضان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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