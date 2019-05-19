نجدة بغداد تلقي القبض على سارق وتنتشل جثث /3/ مواطنين لقوا حتفهم غرقا

2019/05/19 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة نجدة بغداد عن القاء القبض على سارق .وذكرت القيادة في بيان” ان المدعو ز ع ح موظف في وزارة النقل اتصل بالسيطرة طالب النجدة مخبرآ بقيام فاعل مجهول بسرقة بطاريات سيارته نوع تريلة حمل اثناء تركها قرب داره الكائن ضمن منطقة بغداد الجديدة م٧٢٣ “.واضافت” انه تم توجيه ضابط دوريات نجدة […]

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