2019/05/19 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت هيئة التقاعد الوطنية الضوء الأخضر لصرف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية ابتداء من الشهر المقبل.وخاطبت عضو لجنة الخدمات النائب هدى سجاد ، هيئة التقاعد الوطنية لغرض صرف الرواتب التقاعدية شهريا ومتابعة معوقات صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية ، مؤكدة حصول موافقة وزير المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقـة .. الموافقة على صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحليـة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقـة .. الموافقة على صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحليـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).