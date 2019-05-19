2019/05/19 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم فريق برشلونة الاسباني، افتتاح اكاديمية له في العاصمة بغداد من اجل تطوير المواهب العراقية.وفد من ادارة النادي الكتلوني سيتواجد في العاصمة بغداد، خلال الفترة القليلة المقبلة من اجل وضع اللمسات الاولى على افتتاح الاكاديمية في العاصمة بغداد.ادارة نادي الاسباني ستكمل مع السفارة العراقية والاسبانية، اجراءات الدخول الى الاراضي العراقية من اجل زيارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكاديمية برشلونة في بغداد قريباً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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