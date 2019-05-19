2019/05/19 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأمور التي يجب أن يراقبها الإنسان باستمرار، مهما كان عمره، ضغط الدم، لأن ذلك ينعكس بطريقة أو بأخرى على صحته، لذلك يجب على كل شخص معرفة معدل ضغط الدم الطبيعي حسب فئته العمرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على معدل ضغط الدم الطبيعي حسب العمر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على معدل ضغط الدم الطبيعي حسب العمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).