فلاحت بيشة: على واشنطن وطهران إدارة التوتر فيما بينهما

2019/05/19 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال رئیس لجنة الأمن القومي الإيراني، حشمة الله فلاحت بيشه، يوم الأحد، إن على إيران والولايات المتحدة إدارة التوتر فيما بينهما.وأضاف رئیس لجنة الأمن القومي الإيراني أن “طاولة الخطوط الحمراء التي دعوت إليها ليست بمعنى التفاوض مع أمريكا بل بمعنى إدارة التوتر بين البلدين”.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن إدارة التوتر ليست […]

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