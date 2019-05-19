2019/05/19 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت ملكة البوب الأميركية مادونا، علم فلسطين أثناء أداء أغنية، خلال مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجين” التي نظمت في تل أبيب، الأمر الذي فتح عليها بابا من الانتقادات الإسرائيلية.وكانت مادونا (60 عاما) تؤدي أغنيتها الجديدة “مستقبل” مع مغني الراب الأميركي، كويفو، عندما ظهرت إحدى الراقصات المرافقات، وهي تضع على ظهرها علم فلسطين.وكانت الراقصة التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملكة البوب مادونا ترفع علم فلسطين في قلب تل أبيب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملكة البوب مادونا ترفع علم فلسطين في قلب تل أبيب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملكة البوب مادونا ترفع علم فلسطين في قلب تل أبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).