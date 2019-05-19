الحلبوسي يلتقي القائم بأعمال سفارة واشنطن في بغداد

2019/05/19 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، الى

دعم الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التصادم.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان اطلع عليه “النور نيوز” أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية جوي هود”.

وبحث الحلبوسي خلال اللقاء “التطورات السياسية في المنطقة”،

مشيرا إلى “ضرورة دعم الاستقرار فيها بعيدا عن التصادم، وبما ينعكسُ على استقرار

العراق أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا”.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى “تمتين العلاقات بين بغداد

وواشنطن اقتصاديًّا، والمساهمة في إعمار وتنمية المُدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي،

وإعادة النازحين، وتشجيع الشركات الاستثمارية للعمل في مجالات الطاقة والتصنيع والبنى

التحتية ومشاريع الإسكان”.

من جانبه، أبدى القائم بالأعمال الأميركي، بحسب البيان، عن

“استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات”.

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