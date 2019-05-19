صالح يستضيف اجتماعا غير معلن لقادة الكتل السياسية

2019/05/19 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استضاف رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعا غير معلن لقادة الكتل السياسية.وأفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بانعقاد اجتماع لرؤساء الكيانات السياسية في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “اجتماعاً عقد، عصر اليوم، لرؤساء الكيانات السياسية في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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