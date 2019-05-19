بالفيديو.. خدمات السكك الحديد من نوع جديد تخترق سوقا شعبية في بغداد

2019/05/19 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رصدت الكامرات حالة عجيبة يتميز بها العراق وهي تقديم خدمات السكك الحديد من نوع جديد.واظهرت الكامرات اختراق قطار العاصمة بغداد لسوق شعبية في منطقة الدورة.

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