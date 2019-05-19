2019/05/19 | 21:28

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مصدر بوزارة الدفاع اليمنية: كل جريمة سيرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني ستقابل بعملية رد

عملية التاسع من رمضان تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من

خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان يضم 300 هدف حيوي

وعسكري العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة

الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف

299هدف".هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على إمتداد جغرافيا

الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة

للعدوان في اليمن. إمعان العدوان في قتل أبناء الشعب اليمني ونهب ثرواته وحصاره

وانتهاك سيادته يعني إستمرار الرد المشروع بعمليات نوعية تعكس مستوى

ما وصلت اليه القدرة العسكرية للجيش واللجان الشعبية في إطار تنفيذ

الاستراتيجية الدفاعية.إن الشعب اليمني يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى من هو عدوه ويتعامل مع

المعركة الحالية على أنها معركة مصيرية وبالتالي فإن مرحلة التصدي

للعدوان على مشارف مسارات جديدة وتحولات جذرية على كافة الأصعدة ومن

لم يدرك ذلك اليوم بالتأكيد لن يتداركه غداً". يؤكد أن كل جريمة سيرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني ستقابل بعملية رد

.الزمن الذي كانت فيه دول العدوان ترتكب الجرائم دون أن يكون هناك رد

مناسب وقاسي قد ولى فدماء وأرواح اليمنيين ليست رخيصة.مسؤولية القوات المسلحة وواجباتها تتمثل في الدفاع عن الشعب وحماية

الوطن وأن تحديد طبيعة ونوعية وكذلك زمان ومكان الرد يعود إلى القيادة

بحسب ظروف المعركة.في الوقت الذي سيتوقف فيه العدوان ستتوقف كل العمليات العسكرية للجيش

واللجان الشعبية.توقف العدوان على اليمن مقدمة حقيقية للوصول إلى مرحلة يسود فيها

السلام ويتحقق الأمن من الجميع وللجميع فاليمن لا يشكل أي تهديد على

أحد ولم يكن لديه أي نوايا عدوانية ضد الجيران على الإطلاق.

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