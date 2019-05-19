العمل تدعو المشمولين براتب الاعانة الى تحديث عناوينهم عبرالموقع الالكتروني للوزارة

2019/05/19 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، المشمولين براتب الاعانة الاجتماعية ممن لديهم البطاقة الذكية ولم يزرهم الباحث الاجتماعي

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