توزيع كهرباء ميسان: ادخال محطة ثانوية للعمل سيسهم في استقرار التيار الكهربائي بأحياء من العمارة

2019/05/19 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن إدخال المحطة المتنقلة الجديدة التحويلية الثانوية ( ١٣٢ / ١١ ك.ف ) العمارة- المشرح للعمل شمال مدينة العمارة .وقال مدير الفرع المهندس ” جاسم راضي بريدي ” ان المحطة أدخلت، للعمل بعد الانتهاء من أعمال نصبها في الطريق المؤدي لناحية المشرح […]

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