الجيش السوري ينفي استخدامه “الكيميائي” بريف اللاذقية

2019/05/19 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد مصدران عسكري ودبلوماسي أن الأنباء المتداولة حول استخدامه سلاحا كيميائيا في ريف اللاذقية عارية عن الصحة ومفبركة.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” مساء اليوم الأحد، وتابعتها /المعلومة/، “الأخبار التي تتناقلها المجموعات الإرهابية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها عن استخدام الجيش العربي السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كباني بريف اللاذقية هي أخبار […]

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